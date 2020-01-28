أكد سفير ​الإمارات​ لدى ​واشنطن​، ​يوسف العتيبة​، ان "الإمارات تقدر الجهود الأميركية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي بين ​الفلسطينيين​ و​إسرائيل​، وان خطة ​السلام​ التي أعلنت اليوم توفر نقطة بداية مهمة للعودة إلى المفاوضات في إطار دولي تقوده ​أميركا​"، معتبراً ان "الخطة تشكل مبادرة جادة لمعالجة الكثير من القضايا العالقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفير الإمارات لدى واشنطن: نثمن خطة ترامب للسلام لمعالجة الكثير من القضايا العالقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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