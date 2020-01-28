رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كابوس للمنطقة والعالم وجرس انذار للمسلمين". وقال: "نأمل أن يكون هناك دعوة للاستيقاظ لجميع المسلمين".
كما اعتبر ان "الخطة المسماة رؤية السلام هي ببساطة حلم تاجر عقارات يعاني من الإفلاس".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: خطة ترامب كابوس للمنطقة والعالم وجرس انذار للمسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.