ظريف: خطة ترامب كابوس للمنطقة والعالم وجرس انذار للمسلمين

رأى وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "خطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كابوس للمنطقة و​العالم​ وجرس انذار للمسلمين". وقال: "نأمل أن يكون هناك دعوة للاستيقاظ لجميع المسلمين".

كما اعتبر ان "الخطة المسماة رؤية السلام هي ببساطة حلم تاجر عقارات يعاني من الإفلاس".