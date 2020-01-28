الهلال الأحمر: إصابة 13 فلسطينيا بالضفة باحتجاجات على الخطة الأميركية

أعلن ​الهلال الاحمر​ الفلسطيني عن "اصابة 13 فلسطينياً في ​الضفة الغربية​ خلال ​تظاهرات​ خرجت ضد خطة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ التي اقترحها بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتاناهيو ". إضغط للمزيد

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