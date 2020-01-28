السفارة الأميركية بإسرائيل تحذر رعاياها من احتمال تردي الأوضاع الأمنية

حذرت السفارة الأميركية في إسرائيل، رعاياها الموجودين في إسرائيل من عمليات تصعيد محتملة على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".
كما حذرت السفارة من احتمال تردي الأوضاع الأمنية، داعية لتجنب الذهاب إلى مواقع الاحتجاجات الفلسطينية.
يذكر أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن صفقة القرن، التي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأميركية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة بقي طي الكتمان حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.
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