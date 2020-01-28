خارجية اليمن: موقفنا راسخ تجاه القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكدت وزارة الخارجية اليمنية ان "موقفنا راسخ تجاه القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولفت إلى ان "خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حل دولتين واقعيا"، مضيفا أن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون "متصلة" الأراضي. وأكد أن "هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، موضحا أن خطته تنص على أن "القدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لإسرائيل".
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