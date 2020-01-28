زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب منطقة الكاريبي شمال غرب جامايكا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ان "​زلزال​ا بقوة 7,7 درجات ضرب منطقة الكاريبي شمال غرب جامايكا، شعر به بعض سكان ولاية فلوريدا الأميركية. وحذرت من موجات المد العملاقة، لافتة إلى انه تم توجه تحذير لبليز وهندوراس والمكسيك وجزر الكايمان وجاميكا من حدوث موجات مد عملاقة يصل ارتفاعها إلى متر بعد هذا الزلزال.

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