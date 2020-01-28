الخارجية الايرانية: خطة ترامب مصيرها الفشل ويجب وضع الخلافات جانبا لمواجهتها

أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، انه "بغض النظر عن الخلافات الحالية مع بعض دول المنطقة، نحن على استعداد للتعاون مع جهة وعلى أي مستوى لمواجهة هذه المؤامرة الكبيرة المعادية للامة الإسلامية"، معتبراً ان "خطة السلام الأميركية المشينة التي تسعى واشنطن لفرضها على الفلسطينيين الذين يتعرضون للخيانة منذ قرن، مصيرها الفشل".

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