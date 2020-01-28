خارجية مصر: ندعو الفلسطينيين والإسرائيلين إلى دراسة الرؤية الأمريكية للسلام

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​، في بيان، انها "تقدر الجهود المتواصِلة التي تبذلها ​الإدارة الأميركية​ من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار و​الأمن​ ب​الشرق الأوسط​، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأميركية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية ​القضية الفلسطينية​ بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها"، داعيةً "الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأميركية لتحقيق ​السلام​، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة".

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