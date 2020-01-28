نفى سفير الصين لدى ​القاهرة​ لياو ليتشيانغ، في ​مؤتمر​ صحفي، "وجود ​حالات​ إصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين الصينيين في مصر"، مؤكدا "قرار مغادرة كافة الصينيين في غضون خمسة أيام، وان ​السفارة​ على تواصل تام وتعاون مع وزارتي الخارجية والصحة في مصر لمنع انتشار وباء ​فيروس كورونا​ الجديد"، مشيرا إلى أن "​الحكومة المصرية​ وسلطات الحجر الصحي، تقومان بالإجراءات اللازمة حيال الفيروس ووضع آلية دائمة لمواجهته، وان القسم القنصلي في السفارة، يتابع وضع المواطنين الصينيين في مصر ويقدم كافة التسهيلات لهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين لدى مصر يعلن ترحيل كافة السياح الصينيين خلال 5 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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