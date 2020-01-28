رأت وزارة الخارجية التركية تعليقا على "صفقة القرن ان "الخطة الأميركية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط ولدت ميتة، وتهدف إلى تدمير عملية التسوية بين الدولتين وتهدف إلى ضم من قبل إسرائيل الأراضي الفلسطينية... القدس خط أحمر ولن نسمح بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال والظلم الذي تمارسه إسرائيل".
وشددت على انه "لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال". وأكدت ان "تركيا ستكون دائمًا إلى صف الشعب الفلسطيني وستواصل دعمها لدولة فلسطين المستقلة".
وأكدت انه "لن ندعم أبدا أية خطة لا تقبلها فلسطين. وفي حال لن تنتهي سياسة الاحتلال، لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: الخطة الأميركية المزعومة للسلام ولدت "ميتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.