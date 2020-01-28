خارجية تركيا: الخطة الأميركية المزعومة للسلام ولدت "ميتة"

رأت ​وزارة الخارجية التركية​ تعليقا على "​صفقة القرن​ ان "الخطة الأميركية المزعومة للسلام في ​الشرق الأوسط​ ولدت ميتة، وتهدف إلى تدمير عملية التسوية بين الدولتين وتهدف إلى ضم من قبل إسرائيل الأراضي الفلسطينية... القدس خط أحمر ولن نسمح بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال والظلم الذي تمارسه إسرائيل".

وشددت على انه "لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال". وأكدت ان "تركيا ستكون دائمًا إلى صف الشعب الفلسطيني وستواصل دعمها لدولة فلسطين المستقلة".

وأكدت انه "لن ندعم أبدا أية خطة لا تقبلها فلسطين. وفي حال لن تنتهي سياسة الاحتلال، لن يتحقق ​السلام​ في الشرق الأوسط".