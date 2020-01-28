بوغدانوف دعا إسرائيل وفلسطين إلى التفاوض مباشرة بعد إعلان خطة ترامب

رأى نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ لوكالات انباء روسية، انه "يجب على اسرائيل وفلسطين الشروع بمفاوضات مباشرة للتوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين. لا نعرف ما إذا كان المقترح الأميركي مقبولا للطرفين أو لا، علينا أن ننتظر ردود فعل الأطراف المعنية".

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