البيت الأبيض: خطة ترامب تنص على دولة فلسطينية منزوعة السلاح

كشف ​البيت الأبيض​ أن "خطة ​السلام​ التي أعلنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تنص على إقامة دولة فلسطينية منزوعة ​السلاح​". وأكد ان "الخطة تنص على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع ​إسرائيل​، وتولي إسرائيل مسؤولية ​الأمن​ في منطقة غرب نهر الأردن".

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