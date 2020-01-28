تمام سلام: صفقة القرن نسف لكل قرارات الشرعية الدولية

رأى رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​ ان "​صفقة القرن​ نسف لكل قرارات الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال الاستيطاني وصفعة لكل مواطن شريف يتطلع الى سلام عادل". وأكد انه "نؤيد قيام ​الدولة الفلسطينية​ وعاصمتها ​القدس​ على كامل أراضي الضفة وغزة ونتمسك بحق عودة اللاجئين الى ارضهم".

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