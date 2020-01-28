حب الله: النية موجودة لاعادة الثقة بالدولة والصناعة اللبنانية ومنتجاتها

أكد وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ أن "لجنة الطوارىء الاقتصادية تبدأ غدا ​الساعة​ العاشرة، وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ سيشارك فيها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حب الله أنه "سيتم العمل مع مصرف لبنان بالاجتماعات لحل أزمة الصناعيين"، معتبراً أن "مسألة إغراق السوق جميعنا مسؤولون عنه".

وأشار الى انه "بالنسبة للطلب من جميع المؤسسات اللبنانية، عندما يحصل مناقصات في مؤسسات ​الدولة​ يجب أن يستخدموا المنتجات اللبنانية والأولوية تكون للصناعة اللبنانية".

وأكد أن "هناك الكثير من الامور تستورد ونحن لدينا مصانع تصنعها، فلدينا مصانع ألبسة جيدة ولكن نستورد"، مشدداً على انه "لا نحتمل المزيد من الذوبان".

ولفت حب الله الى أن "توقيف اغراق السوق ضروري وتشجيع دخول الانتاج اللبناني بكل شي بالسوق أمر"، مشيراً الى "اننا نعمل على المدن الصناعية والتي نسير بها بأسرع ما يكون"، معلناً انه "لدينا عروض موجودة بالوزراة لـ 2 او 3 من المدن الصناعية في ​البقاع​".

وأكد ان "النية موجودة لاعادة الثقة بالدولة والمنتجات واعادة الثقة بالصناعة اللبنانية مهمتنا".