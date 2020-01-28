صالح الغريب: تبقى المقاومة سيدة دساتير هذه الأمة

سأل الوزير السابق ​صالح الغريب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "اذا كان ضياع ​القدس​ لا يوحد الموقف العربي بل يزيده غرقًا وتآمرًا ، ترى فما عساهم ينتظرون؟". وشدد على انه " تبقى ​المقاومة​ سيدة دساتير هذه الأمة بعيدا عن أنظمة التزلف والخنوع.​​​​​​".

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