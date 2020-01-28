أوضح رئيس تيار "​المردة​" النائب السابق ​​سليمان فرنجية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الصفقة، صفعة على وجه الإنسانية والقانون الدولي، و​العدل​ ب​المقاومة​ وحدها نستعيد حقّنا بأرضنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان فرنجية: صفعة على وجه الإنسانية والعدل بالمقاومة وحدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.