عطالله: تأكدت صوابية خياراتنا الحامية للوطن مما تضمره اميركا

سأل الوزير السابق غسان عطالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ما كان سيكون مصير لبنان لو لم يكن محصنا برئيس قوي يؤمن بالسيادة ويدافع عنها في المحافل الدولية وجيش ومقاومة يحافظان عليها؟". وقال: تأكدت صوابية خياراتنا الحامية للوطن مما تضمره اميركا وحلفاؤها".
وشدد على ان "صفقة القرن لن تمر والقدس مهد المسيح لن تكون عاصمة لإسرائيل بل لتلاقي الأديان".
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