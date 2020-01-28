عطالله: تأكدت صوابية خياراتنا الحامية للوطن مما تضمره اميركا

سأل الوزير السابق ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ما كان سيكون مصير ​لبنان​ لو لم يكن محصنا برئيس قوي يؤمن بالسيادة ويدافع عنها في المحافل الدولية وجيش ومقاومة يحافظان عليها؟". وقال: تأكدت صوابية خياراتنا الحامية للوطن مما تضمره ​اميركا​ وحلفاؤها".

وشدد على ان "​صفقة القرن​ لن تمر و​القدس​ مهد المسيح لن تكون عاصمة ل​إسرائيل​ بل لتلاقي الأديان".