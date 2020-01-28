تيار المستقبل: نؤكد على موقفنا الرافض لأي نوع من أنواع التوطين

أكد "​تيار المستقبل​"، في بيان انه "لن يعلو حق فوق الحق الفلسطيني في رفض "​صفقة القرن​" التي لا يمكن أن تمر على حساب ​الشعب الفلسطيني​ ونضاله التاريخي للدفاع عن أرضه ومقدساته وتثبيت حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وان الوقوف خلف وحدة الشعب الفلسطيني وقيادته في رفض هذه الصفقة التي تستند الى ​وعد بلفور​، هو واجب عربي وقومي وأخلاقي وإنساني، في ظل الخشية من تصفية ​القضية الفلسطينية​ وما تعنيه بالنسبة للشعوب العربية والاسلامية في كل أصقاع العالم"، داعياً "​العالم العربي​ والإسلامي لأوسع تضامن مع القضية الفلسطينية، واعتبار هذه الصفقة بمثابة صفعة لكل مساعي الوصول الى سلام عادل، والتأكيد على رفض أي نوع من أنواع التوطين، والتمسك بحق العودة لاخوتنا ​اللاجئين الفلسطينيين​، وهذا ما نتمسك به في لبنان، في ظل الإجماع على رفض التوطين واعتبار حق العودة حقاً مقدساً".

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