البعريني : ستبقى فلسطين عربية الهوى والهوية

لفت النائب ​وليد البعريني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "أمام عجز الأمة عن قضيتنا المركزية ​فلسطين​ تبقى الكلمة واجبة في زمن "الصفقات المشبوهة.. ولا شيء يدنس مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومهد ​السيد المسيح​ عليه السلام..وستبقى فلسطين عربية الهوى والهوية".

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