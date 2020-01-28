اتحاد أوروبا أكد التازمه الثابت بالتفاوض على اساس حل الدولتين

أكد ​الاتحاد الأوروبي​ التازمه الثابت بالتفاوض على اساس حل الدولتين، معتبرا أن " مبادرة الولايات المتحدة للسلام توفر فرصة لإعادة إطلاق الجهود نحو حل تفاوضي قابل للتطبيق".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولفت إلى ان "خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حل دولتين واقعيا"، مضيفا أن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون "متصلة" الأراضي. وأكد أن "هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، موضحا أن خطته تنص على أن "القدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لإسرائيل".