سرحان: القاضية عون لم تتجاوز القوانين ولا يمكن تعميم الفساد على كافة القضاة

لفت الوزير السابق ألبيرت سرحان في حديث تلفزيوني إلى ان "القاضي يعمل على ملف وعندما يصله أي ملف يفتحه ويحقق به ليكوّن رأيه بالموضوع، وبمجرد ان يفتح هذا الملف كانت تثار بوجه الاتهامات، وهذا ما كان يحصل مع القاضية ​غادة عون​"، مؤكدا ان "القاضية عون لم تتجاوز القوانين".

وأشار إلى انه "ليس صحيحا أنها كانت تفتح ملفات من هم ضد العهد، فهي فتحت ملف ​الجمارك​ وأحيل مدير عام الجمارك على ​النيابة العامة المالية​ التي ادعت عليه وقاضي التحقيق استدعاه وحقق معه والنائب العام التمييزي أيضا حقق معه أيضا وهذا ليس سرا".

وأوضح انه "ليكون ​القضاء​ مستقلا يجب ان يكون هناك قضاة مستقلون لديهم الكفاءة اللازمة والشفافية المطلوبة والقدرة على المواجهة واتخاذ القرارات وهذا ما سعينا اليه وما نعمل عليه مع الوزارة ​الجديدة​".

ورأى سرحان انه "لا يمكن تعميم ​الفساد​ على كافة ​القضاة​ فهذا ظلم كبير، أكثرية القضاة نفتخر بهم، والبعض الذي أخطأ حوكم وعوقب وأحيل إلى ​التفتيش القضائي​".