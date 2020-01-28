خريش:هل سنجد من بين العرب من سيتجرأ على قول الحقيقة ومواجهة صفقة القرن

نشرت نائب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مي خريش على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لباسيل وهو يتحدث في القمة العربية الأخيرة عن القدس والقضية الفلسطينية. وتوجهت الى باسيل بالقول، "ستفتقد القمة العربية لبسالتك في الدفاع عن فلسطين".
وسألت، "هل سنجد من بين العرب من سيتجرأ على قول الحقيقة ومواجهة صفقة القرن؟ ".
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