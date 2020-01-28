خريش:هل سنجد من بين العرب من سيتجرأ على قول الحقيقة ومواجهة صفقة القرن

نشرت نائب رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، ​مي خريش​ على مواقع التواصل الاجتماعي ​فيديو​ لباسيل وهو يتحدث في ​القمة العربية​ الأخيرة عن ​القدس​ والقضية ال​فلسطين​ية. وتوجهت الى باسيل بالقول، "ستفتقد القمة العربية لبسالتك في الدفاع عن فلسطين".

وسألت، "هل سنجد من بين العرب من سيتجرأ على قول الحقيقة ومواجهة ​صفقة القرن​؟ ".

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