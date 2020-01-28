سليمان: صفقة العصر لن تمر وستبقى القدس عاصمة فلسطين

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، انه "يضم صوته إلى صوت الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ بأن صفقة العصر لن تمر وستبقى ​القدس​ عاصمة فلسطين". إضغط للمزيد

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