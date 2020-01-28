طقس متقلّب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الخميس

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة، أمطار، ثلوج ورياح شديدة ويستمر حتى مساء الجمعة حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا الى غائم أحياناً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة والتي تشتدّأحياناً خلال الفترات الصباحية والليلية كما تنشط الرياح أحياناً.

كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرقة أحياناً، تشتّدغزارتها ليلاً مع اقتراب المنخفض الجوّي وتكون مترافقة بحدوث عواصف رعدية كما تنشط الرياح وتشتدً احياناً لتصل الى ٨٥ كلم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ٣ أمتار، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال 1100 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية. أما الجمعة فيكون غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر وما فوق، تخف حدة ​الأمطار​ اعتباراً من بعد الظهر ويتحسن ​الطقس​ تدريجياً، نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٠٠٠ متر خلال الليل.

