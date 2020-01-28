شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عربية البرلمان: استقبال طائرات الرحمة من اليمن دليل على مواقف مصر التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالدور الكبير الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأوضاع داخل اليمن، حيث وصف وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استقبال مصر خلال المرحلة المقبلة لطائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية بانه استمرار للمواقف التاريخية لمصر تجاه الأخوة الأشقاء فى اليمن .

وقال وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، فى بيان له، إن هذا الموقف يأتى في إطار استمرار دعم مصر المتواصل للشعب اليمنى الشقيق وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التى يعانى منها والمساهمة فى تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق .

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وناشد وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الشعب اليمني الشقيق مختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية بالوقوف مع المؤسسات اليمنية لمواجهة المخاطر والتحديات والمؤمرات والأطماع الخارجية التى تهدف الى السيطرة على مقدرات الشعب اليمني مطالبا من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن مساندة اليمن لمواجهة المليشيات المسلحة والإرهابية داخل اليمن .

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.

كان سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، استقبل نهاية ديسمبر الماضى، اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع اليمنية ولجنة علاج الجرحى في مصر ومدير مكتب محافظ مأرب، حيث رحب السفير بالوفد معبرا عن تقديره لكل ما تقدمه رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ، تجاه الجرحى من دعم ومساندة لما يحتاجه الجريح كما شكر وزارة الدفاع لحسن اختيار اللجنة الطبية ولجنة علاج الجرحى التي تعمل بمسؤولية وشفافية ساعدت على علاج الجرحى وحصولهم على كافة الرعاية المميزة .