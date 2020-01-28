سائق يشعل النيران في سيارته بعد مشادة مع رجل مرور ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم سائق سيارة أجرة بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، على إشعال النيران في سيارته، إثر مشادة مع أحد رجال المرور بشارع محمد علي أمام المدرسة الدولية، بعدما رفض سحب رخصة القيادة الخاصة به، وفر هاربًا دون خسائر في الأرواح.

تلقت إدارة الحماية المدنية إخطارًا باحتراق سيارة أجرة بشارع محمد علي، نتيجة قيام سائقها بإشعال النيران فيها أمام مدرسة بورسعيد الدولية، بعدما رفض قيام رجل المرور بسحب رخص القيادة الخاصة به لمخالفته قواعد وقانون المرور، ولاذ بالفرار.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على حريق السيارة وإخماده تمهيدًا لفحص بيانات السيارة من خلال الأجهزة الأمنية للتعرف على هوية سائقها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ​