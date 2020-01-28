ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين في مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، لحيازته 2,851 طن سلع غذائية عبارة عن مقطعات لحوم و دواجن معبأة داخل عبوات "مجهولة المصدر" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس.

جرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة. ​