مدبولي: السيسي حريص على تمكين الشباب في المناصب القيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على نجاح التجربة الشبابية الجديدة لنواب المحافظين الجدد وتمكين الشباب في المناصب القيادية.

وثمن مدبولي خلال لقاءه نواب المحافظين الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، تلك التجربة، مؤكدا أن الدولة تعطي لها كل الدوافع والامكانيات لكي تنجح.

وأوضح أن الدولة تبنت تسليح نواب المحافظين الشباب بالتدريب من خلال الدورة التدريبية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن سلاح التدريب كان لابد منه نظرا لطبيعة العمل العام الذي سوف تخوضه خلال منصبكم.