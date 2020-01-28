بـ 1.5 مليار جنيه.. كيف تحمي الإسكندرية شواطئها من الغرق؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

"توشك مدينة الإسكندرية العريقة، التي أسسها الإسكندر الأكبر قبل أكثر من ألفي عام على مواجهة كارثة طبيعية تهددها بالكامل.. لكونها من المدن المعرضة للغرق بحلول عام 2100".. هكذا حذرت لجنة الأمم المتحدة حول التغير المناخي.

وردًا على تلك المخاوف، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بيانًا أكد فيه أن كافة المحافظات الساحلية ومن بينها الإسكندرية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة بحزمة من المشروعات.

"الخليج 365" يستعرض تفاصيل 4 مشروعات كبري تنفذ الهيئة العامة لحماية الشواطئ، لحماية سواحل الإسكندرية بدءًا من خليج أبي قير شرقًا وحتى قلعة قايتباي غربًا من الغرق والتغيرات المناخية.

خليج أبو قير

وقالت عزة عبد الحميد، مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية، إن المشروع الأول يتضمن عمل حماية منطقة "السقالات بخليج أبي قير" خاصة في موسم النوات.

وأشارت "عبد الحميد" إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه عامين ومن المقرر الانتهاء منه منتصف أكتوبر الجاري بتكلفة إجمالية تقدر بـ 67 مليون جنيه.

بئر مسعود

ووفقًا لمدير حماية الشواطئ بالإسكندرية، يتضمن المشروع الثاني عمل حماية للسواحل بدءا من بئر مسعود وحتى حاجز السلسلة بالميناء الشرقية، باستخدام الحواجز الغاطسة ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

وتمتد المرحلة الأولى من بئر مسعود وحتى المحروسة بطول 1600 متر وتحمي حوالي 2 كيلو متر من الشواطئ بتكلفة 189مليون جنيه، ومدة العمل المقررة للمشروع 40 شهرًا ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في نهاية عام 2021.

وأوضحت "عبد الحميد" أن المرحلة الثانية تبدأ من المحروسة وحتى سان ستيفانو، مشيرةً إلى أن طول الحاجز يبلغ 570 مترًا بتكلفة 180 مليون جنيه.

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وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة تبدأ من سيدي جابر وحتى حاجز السلسلة بالميناء الشرقي بطول حواجز 3700 متر، وذلك لحماية حوالي 4 كيلومترات من الشواطئ بتكلفة تقديرية 900 مليون جنيه.

وأضافت مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية، أن المرحلة الثالثة من المشروع تحمي 9 شواطئ هي "أبو هيف، وسيدي بشر، والسرايا، وسيدي جابر، وكليوباترا، وسبورتنج، والابراهيمية، وكامب شيزار".

كورنيش المنشية

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المشروع الثالث يستهدف إلى حماية السور الأثري وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل بتكلفة تقدر بنحو 103 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن مدة تنفيذ المشروع تقدر بـ 18 شهرًا، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

قلعة قايتباي

ويتضمن المشروع الرابع حماية قلعة قايتباي من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط السياحة ودعم الاستثمار.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي؛ إنه تم البدء في تنفيذ المشروع الذي يستغرق 20 شهرًا بخلاف النوات، في أغسطس العام الماضي.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر بعيدًا عن مواقع الآثار الغارقة، لافتًا إلى إنجاز أكثر من 30% من مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي حتى الآن.

وأوضح متولي، أنه تم تشوين كميات كبيرة من الأحجار علي يمين ويسار الممشي بطول ٣٠٠ متر بأحجام مختلفة ما بين ٣ و7 و١٥ طنًا وجاري عمل خوازيق خرسانية بقطر ٥٠ سم حول القلعة وحقن لكافة الفجوات الصخرية لحماية قلعة قايتباي.

وبحسب حماية الشواطئ، تقدر تكلفة مشروع حماية قلعة قايتباي بحوالي 235 مليون جنيه ومدة العمل المقررة 20 شهرًا، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الجاري.