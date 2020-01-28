إتجاه لإلغاء كأس العالم للتزلج في الصين بسبب "كورونا"

وكالات - أفادت وكالة الأنباء الألمانية اليوم، الثلاثاء 28 جانفي 2020، أنه سيتم إلغاء سباقات كأس العالم للتزلج الآلبي المقرر لها الشهر المقبل في الصين بعد انتشار فيروس كورونا القاتل في الصين.

وقالت إنه من المتوقع أن يتخذ الاتحاد الدولي للتزلج غدا الأربعاء القرار النهائي بشأن مصير السباقات المقرر أن تقام في يانجينج يوم 15 و16فيفري المقبل.

وفي حال إلغاء السباقات، سيشكل ذلك صدمة للاتحاد الدولي للتزلج وكذلك للصين، التي كانت تعتزم استغلال الفعاليات لاختبار المرافق التي ستستضيف أولمبياد بكين الشتوي في عام 2022 .