إدارة "فايسبوك" تمسح فيديو لسالفيني يشهّر فيه بعائلة تونسيّة بمدينة "بولونيا"

أزالت إدار فايسبوك من صفحة ماتيو سالفيني، الأمين العام لحزب رابطة الشمال المتطرفة، الفيديو الذي بثه على المباشر ويظهره وهو يتصل بعائلة تونسية عبر الهاتف الداخلي المثبت على مدخل العمارة التي تسكن فيها العائلة"، وذلك بسبب "إنتهاك الخصوصية"، حسب ما أعلنه المحامي "كاثي لا توري" الذي يدافع عن العائلة التونسية

وكان سالفيني قد عمد يوم 21 جانفي خلال الحملة الانتخابية في بولونيا، إلى رن على هاتف للإتصال الداخلي بإحدى عمارات حي "باليسترو" بمدينة بولونيا، لكي يسأل عما إذا كانت عائلة تونسية تتاجر في المخدرات أو لا .