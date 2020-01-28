أزالت إدار فايسبوك من صفحة ماتيو سالفيني، الأمين العام لحزب رابطة الشمال المتطرفة، الفيديو الذي بثه على المباشر ويظهره وهو يتصل بعائلة تونسية عبر الهاتف الداخلي المثبت على مدخل العمارة التي تسكن فيها العائلة"، وذلك بسبب "إنتهاك الخصوصية"، حسب ما أعلنه المحامي "كاثي لا توري" الذي يدافع عن العائلة التونسية
وكان سالفيني قد عمد يوم 21 جانفي خلال الحملة الانتخابية في بولونيا، إلى رن على هاتف للإتصال الداخلي بإحدى عمارات حي "باليسترو" بمدينة بولونيا، لكي يسأل عما إذا كانت عائلة تونسية تتاجر في المخدرات أو لا .
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة "فايسبوك" تمسح فيديو لسالفيني يشهّر فيه بعائلة تونسيّة بمدينة "بولونيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.