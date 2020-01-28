الرئيس الفلسطيني :صفقة القرن إلى مزبلة التاريخ

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رفض خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، مؤكدا أنها لن تمر وسوف تذهب على يد الشعب الفلسطيني "إلى مزبلة التاريخ.
وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوفتوفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.
وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.
ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
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