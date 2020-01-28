محمود عباس: متمسكون بالقدس الشريف عاصمة لفلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رفض خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، مضيفا أن النضال الفلسطيني مستمر حتى الوصول إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
وأضاف في كلمة تلفزيونية "لن نركع ولن نستسلم... سنظل شامخين في وجه الاحتلال والطغيان"، مؤكدا أن المخططات لتصفية القضية الفسطينية لن تخلق التزاما ومصيرها إلى زوال.
وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.
وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية علىالجولان.
وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.
ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
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