عباس: القدس ليست للبيع والصفقة مؤامرة

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "صفقة القرن" لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي تقدم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا هذه الخطة بأنها "مؤامرة لن تمر" وفقا لقناة روسيا اليوم .

وقال عباس ،سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطيني ،واوضح أن القدس ليست للبيع و"صفقة القرن" مؤامرة لن تمر

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وأكد عباس على ان الدولة الفلسطينية سنبدأ فورا

باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية ،مشيرًا إلى أن هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل ،وأن هذه الصفقة نهاية وعد بلفور

وأوضح محمود عباس إلى أن "صفقة القرن" تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة.