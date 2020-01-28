رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "صفقة القرن" لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي تقدم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا هذه الخطة بأنها "مؤامرة لن تمر" وفقا لقناة روسيا اليوم .
وقال عباس ،سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطيني ،واوضح أن القدس ليست للبيع و"صفقة القرن" مؤامرة لن تمر
وأكد عباس على ان الدولة الفلسطينية سنبدأ فوراباتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية ،مشيرًا إلى أن هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل ،وأن هذه الصفقة نهاية وعد بلفور
وأوضح محمود عباس إلى أن "صفقة القرن" تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: القدس ليست للبيع والصفقة مؤامرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.