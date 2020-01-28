عباس: إذا لم تكن القدس عاصمة فلسطين فكيف سنقبل بصفقة القرن

رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشاريع التآمر في هذه المنطقة". وقال عباس عقب اجتماع القيادة الفلسطينية "هذه المؤامرات والمخططات إلى فشل وزوال ولن تُسقط حقاً ولن تنشئ التزاماً، وسنعيد هذه الصفعة صفعات إن شاء الله".
وأضاف الرئيس الفلسطيني "يكفي أن الخطة اعتبرت القدس عاصمة لإسرائيل، أما الباقي فهو جديد ومهم، لكن أول القصيدة كُفر"، وتابع " إذا كانت القدس ليست عاصمة للدولة الفلسطينية فكيف سنقبل بذلك؟ مستحيل أي طفل عربي مسلم أو مسيحي أن يقبل بذلك".
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