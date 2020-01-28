ترمب يعلن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخطة المقترحة
أضاف ترمب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أبلغه أن «الخطة المقترحة ستكون منطلق المفاوضات المباشرة»، وأفاد بأن «إسرائيل قدمت -للمرة الأولى- خريطة للمناطق التي استعدّت لإخلائها». وكشف أن الخطة تتضمن «العمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدولة الفلسطينية»، وكذلك «ربط الدولة الفلسطينية بطرق وجسور بين غزة والضفة الغربية».
رسالة ترمب
ذكر ترمب أنه أكد للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رسالة -الثلاثاء- «وقوف واشنطن إلى جانبه إذا قرر المضي في الخطة»، و«إن اخترت السلام، سنتعاون معك»، حسب تعبير الرئيس الأمريكي. وتعهد ترمب للرئيس الفلسطيني بأن «أراضي الفلسطينيين لن تُمس لـ4 سنوات». وفي بداية كلمته قال ترمب: «اليوم نخطو خطوة كبيرة في اتجاه السلام»، مشيرا إلى أن خطته للسلام «مختلفة جوهريا عن الخطط السابقة». وأكد أن «الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله»، وأنه يريد من هذه الخطة أن «توفر للفلسطينيين فرصة تاريخية في إنشاء دولتهم».
صياغة سلام
أوضح الرئيس الأمريكي أن «صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة». وعن الجانب الاقتصادي من الخطة، أوضح ترمب أن «الخطة الجديدة ستوفر 50 مليار دولار للفلسطينيين». وكشف الرئيس الأميركي، أن «خطة السلام تتألف من 80 صفحة، وهي الأكثر تفصيلا على الإطلاق». وفي ختام كلمته، ناشد ترمب «القادة الشجعان على إنهاء الصراع، والعمل من أجل السلام».
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