بريطانيا تقترح مسودة قرار لوقف إطلاق النار بليبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يناير 2020 10:15 مساءً - قدّمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودّة قرار يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة تشمل خصوصاً “مساهمات من منظّمات إقليمية”، بحسب نصّ القرار الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً حول ليبيا الأربعاء، لكنّ العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبنّي القرار في تلك الجلسة، بسبب الانقسامات التي ما زالت تباعد بين أعضاء المجلس بشأن الملف الليبي.

في المقابل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث التطورات في سوريا وليبيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين.

وفي الشأن الليبي، أشار إلى أن الزعيمين “بحثا الحاجة إلى إنهاء التدخل الأجنبي واستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا”.

ميدانياً، قال مسؤولون وسكان إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، حرّك قواته يوم الأحد باتجاه مدينة مصراتة المتحالفة مع حكومة الوفاق، التي يترأسها فايز السراج.

ويأتي تصاعد القتال بعد أسبوع من اتفاق تركيا، التي تدعم الحكومة في طرابلس، مع الإمارات ومصر، اللتين تدعمان حفتر، وقوى غربية على الدفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بحظر الأسلحة وذلك خلال قمة استضافتها برلين في 19 يناير (كانون الثاني).

مسودة القرار

وجاء في مسودّة القرار التي ما زالت موضع تفاوض في أروقة مجلس الأمن أنّ الأخير “يقرّ” نتائج القمّة الدولية التي عقدت في برلين، و”يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التامّ لحظر الأسلحة المفروض” على ليبيا منذ 2011.

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كذلك، فإنّ المجلس “يدعو جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى، إلى عدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدّي إلى تفاقمه”، ويطالب طرفي النزاع “بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار”.

وتنصّ مسودّة القرار أيضاً على وجوب “فصل القوات” المتحاربة وإرساء “تدابير لبناء الثقة” بين المعسكرين، وتطلب من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك “مساهمات من منظمات إقليمية”، في إشارة ضمنية إلى الاتّحادين الأوروبي والأفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.

مؤتمر برلين

وفي مؤتمر برلين، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وفي أعقاب مؤتمر برلين دعا مجلس الأمن في بيان رئاسي طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصّل “في أقرب وقت ممكن” لوقف إطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس يومها إنّ “أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن”.

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق عليها في قمة برلين، في ما اعتبر أحد إنجازات القمة، من خمسة ضبّاط يمثّلون القوات الموالية لحكومة السرّاج وخمسة ضبّاط يمثّلون قوات المشير حفتر.

ومهمّة هذه اللجنة هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين.