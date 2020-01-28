كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني: القدس ليست للبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطته للسلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بأن

علق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، علىالقدس ليست للبيع، وصفقة ترامب للشرق الأوسط مؤامرة لن تنجح.

وأكد عباس، خلال كلمته، مساء الثلاثاء، أن الصفقة لن تمر، ولن يقبل بالتفريط بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "متمسكون بالقدس عاصمة لفلسطين"، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لجبهة المقاومة لإسقاط المخططات الإسرائيلية.

وتابع: "وحدتنا ستسقط الظلم والاحتلال، ولن نقبل بدولة فلسطينية بدون القدس".

وأعلن ترامب عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، أن دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا"الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل". وأوضح أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل. وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل". وشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة بغزة، مساء الثلاثاء، دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضاً لما وصفته "صفقة ترامب- نتنياهو".