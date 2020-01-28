تظاهرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضا لخطة ترامب

وكما خرجت تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية للاعتصام، مساء الثلاثاء، رفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونظم مئات الفلسطينيين وقفات احتجاجية في قطاع غزة ومنطقة الضفة الغربية؛ احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وأعلن ترامب عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، أن دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا"الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل".

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وأوضح أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

وشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة بغزة، مساء الثلاثاء، دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضاً لما وصفته "صفقة ترامب- نتنياهو".