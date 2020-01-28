كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتحدى أمريكا بأول رد فعل عن صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن" تمثل فقط اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل ورفض هذا الاقتراح بوصفه "إجبارًا وعقوبات".

وغرد حسام الدين آشنا على موقع "تويتر" بعد كشف ترامب عن تفاصيل خطته في واشنطن قائلاً: "إن هذا اتفاق بين النظام الصهيوني وأمريكا، والتواصل مع الفلسطينيين ليس ضمن أجندته، هذه ليس خطة سلام ولكنها خطة إجبار وعقوبات".

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

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وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.