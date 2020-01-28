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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرات احتجاجية في قطاع غزة لرفض "صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:19 م
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وكالات
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واحتشد الشبان الفلسطينيون في المفترقات الرئيسية بمدن القطاع وأشعلوا إطارات سيارات ورددوا هتافات منددة بالخطة الأمريكية.
ففي رفح جنوبي القطاع، وضع الشبان صورة للرئيس الأمريكي وداسوها بأقدامه، في حين رفع بعضهم صورًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولقادة فلسطينيين آخرين.
وشهدت كل مدن القطاع مظاهرات دعت لها لجنة المتابعة الوطنية والإسلامية؛ للتنديد بالرؤية الأمريكية.
وخلال المظاهرات أحرق الشبان صورا ودمى تمثل الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلن ترامب عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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