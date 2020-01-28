كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: سندرس "صفقة القرن" الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت موسكو، مساء الثلاثاء، أنها ستدرس "صفقة القرن" الأمريكية والأهم هو موقف الفلسطينيين والعرب منها.

وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "سندرسها، والشيء الأهم هو أن يعبر الفلسطينيون والعرب عن موقفهم منها".