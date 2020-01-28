كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: سنحتفظ بالسيادة على غور الأردن بموجب خطة السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول صفقة القرن، مساء الثلاثاء، أن واشنطن ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل.
وأوضح أن اللاجئون الفلسطينيون "ليس لديهم الحق بالعودة" بموجب خطة السلام.
وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، مشيراً الى أن "رؤيتي لخطة السلام ضمن إطار حل الدولتين".
وأضاف ترامب: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب"، مؤكداً أن "القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل".
وتابع "سنشكل لجنة ثنائية مع إسرائيل لرسم الخريطة التي ستتوافق مع خطة السلام الأمريكية"، مشيراً الى أن "هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام".