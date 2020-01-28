نتنياهو: سنحتفظ بالسيادة على غور الأردن بموجب خطة السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "ستحتفظ بالسيادة" على غور الأردن بموجب خطة السلام.

وأعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول صفقة القرن، مساء الثلاثاء، أن واشنطن ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل.

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام"، موضحاً أن "خطته للسلام تتألف من 80 صفحة وهي الأكثر تفصيلا على الإطلاق".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، مشيراً الى أن "رؤيتي لخطة السلام ضمن إطار حل الدولتين".

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