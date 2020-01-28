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نتنياهو: سنحتفظ بالسيادة على غور الأردن بموجب خطة السلام

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "ستحتفظ بالسيادة" على غور الأردن بموجب خطة السلام.

وأعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول صفقة القرن، مساء الثلاثاء، أن واشنطن ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل.

وأوضح أن اللاجئون الفلسطينيون "ليس لديهم الحق بالعودة" بموجب خطة السلام.

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام"، موضحاً أن "خطته للسلام تتألف من 80 صفحة وهي الأكثر تفصيلا على الإطلاق".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، مشيراً الى أن "رؤيتي لخطة السلام ضمن إطار حل الدولتين".

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وأضاف ترامب: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب"، مؤكداً أن "القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل".

 

وتابع "سنشكل لجنة ثنائية مع إسرائيل لرسم الخريطة التي ستتوافق مع خطة السلام الأمريكية"، مشيراً الى أن "هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام".

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