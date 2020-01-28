بالخطأ.. مليشيات مصراتة تسقط طائرة تركية مسيرة

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن مليشيات مصراتة أسقطت طائرة تركية بالخطأ، إلا أنها تزعم أن الطائرة تتبع الجيش.

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وقامت الدفاعات الجوية التابعة لمليشيات مصراتة بإسقاط الطائرة، وذلك بعد فترة من إقلاعها من الكلية الجوية بتلك المدينة.

ونشرت تركيا منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للطائرات لدعم المليشيات المسلحة في مدينة مصراتة غرب البلاد، لكنها لم تدرب المليشيات عليها، كما نشرت نظاما للدفاع الجويHAWK PIP-3 في مطار معتيقية بطرابلس.

وأفاد موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، بأن نظام Hawk System التركي عبارة عن نظام صاروخي للدفاع الجوي لجميع الظروف الجوية، يوفر دفاعا على نطاقات واسعة أو أهدافا محددة ضد الطائرات سريعة الحركة على ارتفاعات منخفضة إلى متوسطة وطائرات هليكوبتر معلقة وصواريخ أرض – أرض قصيرة المدى.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن ميليشيات طرابلس وتركيا مستمرتان في خرق الهدنة وقامت القوات التركية بتركيب منظومة دفاع جوي أميركية في مطار معيتيقة، وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.