كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل، مؤكدا أن خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.
وأضاف: " رؤيتي للسلام من 8 صفحات".رؤيتي لخطة السلام ضمن إطار حل الدولتين
وأشار إلى أنه يسعى لحلول واقعية تجعل المنطقة أكثر استقرارا، منوها بأن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.
ونوه بأنه سيتم إنشاء لجنة مع إسرائيل لجعل خريطة السلام واقعية.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس ترامب يقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين وأن تكون القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية.
وأشار المسئولين إلى أن موافقة إسرائيل على دولة للفلسطينيين يعتمد على ترتيب أمني لحماية الإٍسرائيليين، وإذا قبل الفلسطينيون التفاوض سيكون هناك مجال للتسوية في المستقبل.
وتابع المسئولين: "إسرائيل ستحترم الدور التاريخي للمسجد الأقصى ودور الأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة بهدف السماح للمسلمين بزيارة المسجد".