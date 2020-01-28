ترامب: القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل، مؤكدا أن خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: " رؤيتي للسلام من 8 صفحات".رؤيتي لخطة السلام ضمن إطار حل الدولتين

وأشار إلى أنه يسعى لحلول واقعية تجعل المنطقة أكثر استقرارا، منوها بأن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

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ونوه بأنه سيتم إنشاء لجنة مع إسرائيل لجعل خريطة السلام واقعية.