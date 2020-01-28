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ترامب: القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حل دولتين واقعيا، معلنا أن القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل، مؤكدا أن خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: " رؤيتي للسلام من 8 صفحات".رؤيتي لخطة السلام ضمن إطار حل الدولتين

وأشار إلى أنه يسعى لحلول واقعية تجعل المنطقة أكثر استقرارا، منوها بأن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

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ونوه بأنه سيتم إنشاء لجنة مع إسرائيل لجعل خريطة السلام واقعية.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس ترامب يقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين وأن تكون القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية.

وأوضح المسئولين، أن إسرائيل وافقت على التفاوض على أساس خريطة مفصلة مقترحة، لافتين إلى أن خطة ترامب تقضي بتجميد الاستيطان الإسرائيلي لمدة 4 سنوات، والاعتراف الأمريكي بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأشار المسئولين إلى أن موافقة إسرائيل على دولة للفلسطينيين يعتمد على ترتيب أمني لحماية الإٍسرائيليين، وإذا قبل الفلسطينيون التفاوض سيكون هناك مجال للتسوية في المستقبل.

وتابع المسئولين: "إسرائيل ستحترم الدور التاريخي للمسجد الأقصى ودور الأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة بهدف السماح للمسلمين بزيارة المسجد".

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