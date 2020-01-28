لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 1724 آخرون بجروح، إصابات 63 منهم بليغة، في 1272 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يناير 2020.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألف و602 مخالفة، وإنجاز 10 ألف و581 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألف و021 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و883 ألف و275 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4074 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6412 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 95 مركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوع واحد.. مقتل 11 شخصا وإصابة 1724 بسبب حوادث السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.