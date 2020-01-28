قيادة فلسطين تستعد للرد على خطة ترامب.. حماس ترفض والرئيس يلقي كلمة “الموقف”

وصفت حركة “حماس”، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته للسلام في الشرق الأوسط، أو ما يُعرف بـ”صفقة القرن” بالتصريحات “العدوانية”.

وقال سامي أبو زهري، عن المسؤول في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، في حديثه لـ”رويترز” إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطته للسلام في الشرق الأوسط “عدوانية ستفجر غضبا كبيرا.. واقتراحاته بشأن القدس فارغة ليس لها قيمة لأن القدس ستبقى أرض الفلسطينيين”.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كلمة مقتضبة، مساء اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع تعقده القيادة الفلسطينية اجتماعاً، في رام الله، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام بالشرق الأوسط،

وأعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر بالبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، عن تفاصيل صفقة القرن، التي اعتبرها الحل الوحيد لحل النزاع بين “إسرائيل”، وفلسطين.