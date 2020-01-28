في انتظار لقاء “الأسود” ضد ليبيا.. غينيا الإستوائية يهزم الموريشيس ويتصدر المجموعة الأولى

انتصر منتخب غينيا الإستوائية لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الثلاثاء، على الموريشيس، بأربعة أهداف لاثنين، لحساب أولى جولات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا، التي انطلقت اليوم بالعيون، وتستمر إلى غاية 7 فبراير القادم.

وأنهى المنتخب الغيني الفصل الأول من المباراة متقدما بهدفين دون رد، قبل أن يقلص منتخب الموريشيس الفارق في الجولة الثانية.

وردها بعدها منتخب غينيا الإستوائية بهدفين متتاليين، رافعا الحصة إلى أربعة أهداف، قبل أن يحرز الموريشيس هدفه الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الغينيين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتصدر المنتخب الغيني مؤقتا المجموعة برصيد 3 نقاط، في انتظار إجراء المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، بين المنتخب الوطني ونظيره الليبي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.