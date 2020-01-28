نتنياهو: سنفرض القانون الإسرائيلي على الأغوار وجميع المستوطنات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل، قرار فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال بحر الميت لمصادقة الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية، بموجب خطة الرئيس الأميركية دونالد ترامب، لتسوية الصراع العربي/ الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيلي حصلت بموجب "صفقة القرن"، على اعتراف بتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت"، وأضاف "بناء على ذلك سنحدد مرة واحدة وإلى الأبد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل".

وأوضح نتنياهو أن "سيتم فرض القانون الإسرائيلي في الضفة على مرحلتين"، واستطرد "سأحصل على موافقة الحكومة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية في الجلسة القادمة للحكومة (يوم الأحد المقبل)".

واستدرك: "فور المصادق على القرار، سيتم إلغاء الحكم العسكري على المدنيين الإسرائيليين في يهودا والسامرة (المستوطنين في الضفة العربية) لأول مرة منذ حرب الأيام الستة (حرب حزيران/ يونيو 1967)".

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شروط التفاوض

وأوضح نتنياهو الشروط التي حددتها الإدارة الأميركية في "صفقة القرن" للشروع في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني والتي تتضمن "التوقف عن دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى، وإنهاء التحرك ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقف التحريض ضد دولة إسرائيل، وعدم الانضمام إلى المؤسسات والمحافل الدولية دون موافقة إسرائيل".

وأشار إلى أنه من أجل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، "يجب على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والاعتراف بدولة إسرائيل التي تشمل غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في يهودا والسامرة والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس".

وشدد نتنياهو على أنه: "من أجل التوصل إلى تسوية في المستقبل - كل هذه الشروط يجب أن تتحقق بالكامل".