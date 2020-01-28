فريدمان: بإمكان إسرائيل ضم مستوطنات الضفة الغربية في أي وقت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل، المستوطن ديفيد فريدمان، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية يمكنها في أي وقت ضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعيد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "صفقة القرن".
وتنص الخطة التي أعلنها ترامب على تجميد البناء الإسرائيلي لمدة أربع سنوات في المنطقة المقترحة لإقامة الدولة الفلسطينية. ولدى سؤاله عما إذا يتعين على إسرائيل التمهل لضم مستوطنات ستكون وفق الخطة جزءا من إسرائيل قال فريدمان: "لا، ليس على إسرائيل أن تنتظر على الإطلاق".
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